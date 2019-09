Taliban garandeert weer veiligheid Rode Kruis

De Taliban hebben hun ban op het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC) ingetrokken. De Afghaanse opstandelingen hebben een garantie gegeven voor de veiligheid van medewerkers die humanitair werk verrichten in de gebieden die onder controle van de Taliban staan.

De Taliban hadden het ICRC en de Wereldgezondheidsorganisatie WHO in april uit hun gebied verbannen. De organisaties voerden „verdachte” activiteiten uit tijdens vaccinatiecampagnes en hielden zich niet aan de zelfverklaarde missies.

„Het islamitische Emiraat herstelt de eerdere veiligheidsgaranties voor het ICRC in Afghanistan en instrueert alle strijders om de weg vrij te maken voor activiteiten van het ICRC en te letten op de veiligheid van de medewerkers en het materieel”, aldus woordvoerder Zabihullah Mujahid. De woordvoerder zei in zijn verklaring niets over de WHO.