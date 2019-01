„Taliban en VS op voet van vrede”

Gesprekken tussen de Taliban en de VS zouden inmiddels zo goed verlopen, dat er al sprake is van een ontwerpakkoord over het beëindigen van de vijandelijkheden. The New York Times meldde maandag dat de speciale Amerikaanse gezant en onderhandelaar Zalmay Khalilzad vertrouwen heeft dat er een basis ligt voor een akkoord en dat komt er als de details geregeld zijn. De Afghaanse president Ashraf Ghani steunt de gesprekken „als onderdeel van zijn eigen vredesplan”.

De partijen spreken met elkaar in Qatar. Daar is gemeld dat de volgende gespreksronde waarschijnlijk op 25 februari zal zijn. In het ontwerpakkoord zou staan dat alle Amerikaanse troepen uit Afghanistan zullen zijn teruggetrokken anderhalf jaar nadat de twee het akkoord hebben ondertekend. De Taliban beloven geen terroristische groepen te steunen of onderdak te bieden.

De aanwezigheid van terroristenleider Osama bin Laden (1957-2011) in het door Taliban overheerste Afghanistan was in 2001 aanleiding voor de VS het land binnen te vallen. De Taliban zijn overwegend Afghanen die tot de stam van de Pathanen behoren. Ze voerden een soennitisch schrikbewind in het land van midden jaren negentig tot de Amerikaanse invasie van 2001. Sindsdien pogen ze met geweld de macht te heroveren.