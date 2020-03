Taliban en Afghanistan kibbelen over vrijlating gevangenen

De Taliban en de Afghaanse regering kibbelen over het vrijlaten van gevangenen. De Afghaanse regering kondigde eerder de vrijlating onder voorwaarden aan van 1500 gevangen leden van de Taliban maar volgens de extremistische beweging is dat niet in lijn met het akkoord dat met de VS is gesloten.

Daarin staat volgens de Taliban dat 5000 van hun mensen zouden worden vrijgelaten en dat daarna het gesprek met de Afghaanse regering op gang zou komen. „We hebben nooit ingestemd met vrijlating van gevangenen onder voorwaarden”, aldus een woordvoerder van de Taliban woensdag.

De Afghaanse president Ahsraf Ghani tekende een decreet voor de vrijlating van de 1500 gevangen Taliban. Het is volgens Ghani een gebaar om te komen tot directe onderhandelingen. Voorwaarde is dat de vrijgelaten strijders niet meer gaan vechten.