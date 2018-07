Radicaalislamitische Talbanstrijders hebben in Afghanistan tijdens een urenlang gevecht zeker twaalf agenten gedood. Minstens twintig andere politiemensen raakten gewond. Het gevecht in de provincie Gasni in het zuidoosten van Afghanistan duurde zes uur, zei een lid van de provincieraad.

De afgelopen weken hebben de Taliban hun aanslagen in de provincie opgevoerd. In twee maanden tijd stierven daardoor circa zeshonderd mensen van veiligheidsdiensten.