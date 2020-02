Taliban doden Afghaanse militairen ondanks deal met VS

Zeker vijf Afghaanse militairen zijn om het leven gekomen bij gevechten in het noorden van hun land. Daar bestormden strijders van de Taliban een basis. Dat gebeurde enkele dagen nadat de VS en de opstandelingen hadden gemeld dat een deal was gesloten over het verminderen van het geweld.

De aanval vond plaats in de provincie Kunduz. De politie meldt dat de gevechten uren duurden en dat aan beide kanten slachtoffers vielen. De woordvoerder van de Taliban beweerde dat negentien leden van de veiligheidstroepen zijn gedood.

De VS strijden al jaren tegen de Taliban. Na de aanslagen van 11 september 2001 vielen de Amerikanen Afghanistan binnen omdat het Taliban-bewind terroristen zou helpen. De Taliban-heersers werden afgezet, maar blijven tot op de dag van vandaag verzet bieden.

De Amerikaanse minister Mark Esper (Defensie) bevestigde vorige week dat een overeenkomst is gesloten met de Taliban. Die moet gedurende zeven dagen leiden tot minder geweld. Die deal werd gezien als een belangrijke stap richting een uitgebreider bestand.

Het is nog onduidelijk wanneer de overeenkomst precies ingaat. Een Amerikaanse functionaris zei vrijdag dat dat „heel snel” zou gebeuren.