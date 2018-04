Taliban doden Afghaanse gouverneur

De Taliban hebben de gouverneur gedood van een district in de Afghaanse provincie Ghazni. Een gedeelte van het gouverneursgebouw in Khwaja Omari ging in vlammen op, bericht de Afghaanse nieuwszender TOLO.

De opstandelingen vielen ’s nachts controleposten van de politie en het gebouw van de gouverneur aan. Gouverneur Ali Dost Shams kwam daarbij om het leven. Ook zouden zeker zeven politiemensen zijn gesneuveld. „Na de aanval vroegen de troepen om luchtsteun. 27 Talibanstrijders zijn gedood door de bombardementen en tijdens de gevechten”, meldt de politie.

Een hoge politiefunctionaris zei tegen persbureau Reuters dat ook de lijfwachten van de gouverneur en vijf medewerkers van de inlichtingendiensten zijn gedood. De Taliban zeggen het district te hebben ingenomen, maar lokale politiefunctionarissen spreken dat tegen. De opstandelingen stellen in totaal twintig politiemensen te hebben gedood.