Taliban blijven in gesprek met VS

De extremistische Taliban blijven naar eigen zeggen in gesprek met de Amerikaanse speciale gezant Zalmay Khalilzad. Dat is een in Afghanistan geboren Amerikaanse diplomaat die ook ambassadeur in Kabul is geweest. Hij keerde zaterdag na een gesprek met leiders van de Taliban in Qatar terug naar Kabul om er president Ashraf Ghani over het onderhoud te vertellen.

De Amerikaanse regering hoopt met de vorige maand aangestelde gezant Khalilzad de Taliban weer naar de onderhandelingstafel te krijgen.

De Taliban blijven ondanks de diplomatieke contacten doorgaan met hun nietsontziende terreur. In het noordoosten was er zaterdag een bomexplosie op een verkiezingsbijeenkomst van een vrouw die naar een parlementszetel streeft, Nazifa Yousoufi Bek. Zij was op het moment van de explosie niet aanwezig. Er vielen zeker twaalf doden en dertig gewonden. In Afghanistan zijn er 20 oktober parlementsverkiezingen. De Taliban hebben zich daar tegen gekeerd.

De Taliban zijn overwegend Afghanen die tot de stam van de Pathanen behoren. Ze voerden een schrikbewind in het land van midden jaren negentig tot de Amerikaanse invasie van 2001. Sindsdien pogen ze met geweld de macht te heroveren.