Tal van ngo’s maken bezwaar tegen wapendeal VS met Emiraten

Bijna dertig non-gouvernementele organisaties (ngo’s) die zich bezighouden met wapenbeheersing en mensenrechten hebben een brief gestuurd aan het Amerikaanse parlement (het Congres) waarin zij pleiten voor het blokkeren van een wapendeal tussen de Verenigde Staten en de Verenigde Arabische Emiraten. Met de door president Donald Trump beoogde verkoop van onder meer raketten, straaljagers en drones, is ongeveer 23 miljard dollar (zo’n 19 miljard euro) gemoeid. Eerder maakten drie senatoren al bezwaar tegen de wapendeal met de VAE.

„We hopen deze verkoop in zijn geheel tegen te houden”, aldus een woordvoerder van een ngo die zich inzet voor de democratisering van het Midden-Oosten en het initiatief tot de brandbrief heeft genomen. „Maar als dat op korte termijn niet kan, sturen we hiermee een belangrijk signaal naar de aankomende regering-Biden dat er een diverse groep van organisaties is die tegen deze wapenleveranties is.”

De Democratische senatoren Bob Menendez en Chris Murphy en de Republikeinse senator Rand Paul dienden in november een wetsvoorstel in om de wapendeal tegen te houden. Daarmee komen de senatoren in botsing met president Donald Trump, die in de laatste weken van zijn ambtstermijn zit. De senatoren kunnen een stemming afdwingen rond een eventuele motie van afkeuring. Die moet om te worden aangenomen worden goedgekeurd door de Senaat, waarin de Republikeinen de meerderheid hebben, en door het Huis van Afgevaardigden, waar de Democraten het voor het zeggen hebben.

„De geplande wapenverkoop aan de VAE, een partij in de conflicten in Jemen en Libië, zou nog meer leed onder burgers veroorzaken en deze humanitaire crisissen verergeren”, schreven de ngo’s aan het Congres en het ministerie van Buitenlandse Zaken. De ambassade van de VAE in Washington stelt in een reactie dat de Emiraten de Amerikaanse belangen en waarden delen en dat het leger van de VAE een belangrijke afschrikkende werking heeft, en kan worden ingezet tegen gewelddadige extremisten.