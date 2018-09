Taken WikiLeaks-stichter Assange overgenomen

De IJslandse journalist Kristinn Hrafnsson is de nieuwe hoofdredacteur van de roemruchte klokkenluiderswebsite WikiLeaks. De stichter van WikiLeaks, Julian Assange die zijn toevlucht heeft gezocht in de ambassade van Ecuador in Londen, heeft al zes maanden vrijwel geen contact meer met de buitenwereld. WikiLeaks berichtte dat Assange daarom ex-woordvoerder Hrafnsson tot nieuwe hoofdredacteur heeft benoemd.

Assange zit al sinds 2012 in de ambassade van het Zuid-Amerikaanse land. Hij zocht er zijn toevlucht toen hij in Londen op borgtocht vrij was. Er lag destijds een Zweeds uitleveringsverzoek in Engeland. En Assange vreesde via het Scandinavische land te worden uitgeleverd aan de VS, want die zoeken hem wegens publicaties van vertrouwelijke informatie over militaire activiteiten.

Ecuador heeft inmiddels een andere regering en de huidige president Lenín Moreno Garcés wil van Assange af. De 47-jarige Australiër Assange mag sinds maart enkel nog met zijn advocaat communiceren. Moreno onderhandelt naar eigen zeggen met Londen over het vertrek van Assange uit de diplomatieke missie van zijn land. Assanges gezondheidstoestand zou er slechter worden.