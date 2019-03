De voorzitter van het Europese parlement, de Italiaan Antonio Tajani, wil ook na de EU-verkiezingen in mei in die functie blijven. Hij zegt dat zaterdag in Duitse media.

Als zijn partij EVP na de verkiezingen weer een voorzitter mag leveren, zal Tajani zich kandidaat stellen, zo verklaart hij. De politicus van Forza Italia werd in 2017 tot voorzitter benoemd. Hij volgde de Duitser Martin Schulz op.