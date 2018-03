Tajani wil premier worden namens Forza Italia

Antonio Tajani, de Italiaanse voorzitter van het Europees Parlement, heeft gezegd dat hij bereid is premier te worden namens de partij Forza Italia van voormalig premier Silvio Berlusconi. De inmiddels 81-jarige Berlusconi kan zelf geen premier meer worden na een veroordeling wegens belastingfraude en schoof voor de verkiezingen van 4 maart Tajani naar voren.

De voorzitter van het Europees Parlement had zelf nog niet gereageerd. Hij bedankte donderdag via Twitter Berlusconi „voor zijn gebaar van groot respect naar mij. Ik heb hem gezegd dat ik bereid ben Italië te dienen”, aldus Tajani die in 1994 mede-oprichter was van Forza Italia.

De 64-jarige Tajani werd in 1994 verkozen in het Europees Parlement. Hij volgde in 2017 de Duitser Martin Schulz op als voorzitter, toen die terugkeerde naar de Duitse politiek.