Taj Mahal heropend ondanks stijgend aantal besmettingen

Het beroemde mausoleum uit de zeventiende eeuw is een toeristische trekpleister en trekt doorgaans zeven miljoen bezoekers per jaar. Ondanks het stijgende aantal besmettingen in India, heropende het wereldwonder, dat sinds maart gesloten was, maandag haar deuren.

Taj Mahal opent haar deuren

