Taiwanezen stemmen tegen homohuwelijk

Taiwan heeft tijdens de lokale verkiezingen in een referendum tegen het homohuwelijk gestemd. 70 procent van de stemmers vond dat alleen een man en een vrouw moeten kunnen trouwen.

Aanleiding voor het referendum was de uitspraak van het Taiwanese hooggerechtshof dat een verbod op het homohuwelijk verwierp. Dat gebeurde in mei vorig jaar, na een jarenlange campagne van homorechtenadvocaten. De overheid kreeg twee jaar de tijd om dit wettelijk te regelen.

Tegenstanders van het homohuwelijk dienden in augustus een petitie in die ervoor moest zorgen dat er in elk geval een aparte wet komt voor homo-relaties. Zij vinden dat dit niet moet worden opgenomen in de bestaande wet over het traditionele huwelijk. Alleen zo kunnen familiewaarden worden beschermd, vinden ze.

De verwachting is dat de regering binnenkort met nieuwe voorstellen komt om koppels van gelijke seksen met elkaar te verbinden, bijvoorbeeld door middel van een samenlevingscontract.

De lokale verkiezingen resulteerden verder in een bittere nederlaag voor de regerende partij DPP (Democratische Progressieve Partij), die onafhankelijkheid nastreeft. De Taiwanese president Tsai Ing-wen kondigde haar aftreden als DPP-partijleider aan.

De oppositiepartij Kwomintang (Chinese Nationale Partij) won in zeker vijftien van de 22 steden en regio’s waar werd gekozen. De partij heeft laten weten naar een betere relatie met China te willen streven.

De stembusgang toont volgens Peking aan dat er „een sterke drang is bij de landgenoten in Taiwan om de voordelen te delen van vreedzame ontwikkeling over de Straat van Taiwan heen”, meldde het Chinese persbureau Xinhua. De parlementsverkiezingen in Taiwan staan voor het jaar 2020 op de agenda.