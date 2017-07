Taiwanese parlementsleden live op tv in gevecht

Twee vrouwelijke Taiwanese parlementsleden zijn donderdag slaags met elkaar geraakt vanwege een meningsverschil. De bijeenkomst werd live op tv uitgezonden waardoor het land kon zien hoe de twee elkaar bij de keel grijpen.

De twee vrouwen waren het niet eens met elkaar en gingen onder het toeziend oog van hun collega-bestuurders met elkaar op de vuist. Daarna werden de vrouwen door hen gescheiden waarmee het incident met een sisser afliep.

Taiwan

Het is niet voor het eerst dat het parlementleden in Taiwan elkaar in de haren vliegen, ook in 2010 en daarvoorgaande jaren gebeurde het.