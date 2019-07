Taiwanese lijfwachten betrokken bij smokkel

Taiwanese presidentiële lijfwachten zijn betrokken bij een groot smokkelschandaal. Personeel van vliegmaatschappij China Airlines zou hen jarenlang belastingvrije sigaretten hebben verkocht tijdens presidentiële vluchten. Het nieuws komt naar buiten nadat een lijfwacht van president Tsai werd gepakt met 9800 pakjes sigaretten na terugkomst van een trip in het Caribisch gebied.

Tsai is geschrokken van het schandaal en zegt dat er juridische stappen volgen. „Dit is onaanvaardbaar”, zei de 62-jarige politica in een Facebook-post. De lijfwachten die de sigaretten voor een prikje kochten, hebben niet alleen Tsai gediend, maar ook haar voorganger Ma Ying-jeou. Om hoeveel bewakers het precies gaat is niet duidelijk. De baas van de Taiwanese inlichtingendienst trad eerder deze week af vanwege de zaak.

Het smokkelschandaal komt op een slecht moment voor president Tsai. In januari wil ze herkozen worden tijdens de presidentsverkiezingen. Ze bekleedt de functie sinds mei 2016.