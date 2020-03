Taiwan wil telefoons van mensen in quarantaine volgen

$lead

Taiwan wil de mobiele telefoons van mensen in quarantaine gebruiken om te zorgen dat ze thuisblijven. Er wordt gewerkt aan een systeem dat in de gaten moet houden waar de telefoons zich bevinden en alarm slaat als mensen hun woning verlaten of toestel uitzetten.

„Het doel is om te voorkomen dat mensen gaan rondlopen en het virus verspreiden”, zegt het hoofd van het Taiwanese Departement voor Digitale Veiligheid, Jyan Hong-wei. In zijn land is tot dusver bij 135 mensen vastgesteld dat ze besmet zijn.

De autoriteiten moeten volgens Jyan binnen een kwartier in actie komen als mensen die in quarantaine zitten volgens het systeem van huis zijn gegaan. Ook wordt twee keer per dag gebeld om te controleren of mensen hun telefoon niet stiekem thuis laten.

Niet alle Taiwanezen zijn enthousiast over de strenge aanpak. „Het is eng dat de regering samenwerkt met telecombedrijven om onze telefoons te volgen”, zegt een stewardess in Taipei die twee weken in quarantaine moest nadat ze was teruggekeerd uit Europa.

De vrouw vertelt dat ze zelf een tik op de vingers kreeg omdat ze de telefoon niet opnam toen de autoriteiten belden. Ze lag toen te slapen. „Ze zeiden dat de politie bij me aan de deur komt als ik nog een telefoontje mis”, zegt ze. „Ze behandelen me als een gevangene.”