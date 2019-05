Taiwan staat homohuwelijk toe

In Taiwan mogen mensen van hetzelfde geslacht voortaan met elkaar trouwen. Het parlement, waarin de Democratische Progressieve Partij de meerderheid heeft, steunde het voorstel om het homohuwelijk te legaliseren met 66 tegen 27 stemmen. De nieuwe wet wordt op 24 mei van kracht wanneer president Tsai Ing-wen zijn handtekening eronder heeft gezet.

Taiwan is het eerste land in Azië dat deze vorm van gelijkberechtiging mogelijk maakt, ondanks de verdeeldheid onder de bevolking. Er is overigens nog geen duidelijkheid over onder meer het adoptierecht. Duizenden leden van de Taiwanese lhbt-gemeenschap juichten vrijdag voor het parlementsgebouw in de regen het besluit toe en zwaaiden met regenboogvlaggen. Er was ook een tegendemonstratie.