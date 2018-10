Taiwan rouwt om slachtoffers treincrash

De Taiwanese president Tsai Ing-wen heeft familieleden ontmoet van slachtoffers van het dodelijke treinongeval in haar land. Ook bad Tsai met boeddhistische monniken bij een altaar dat is opgetuigd bij een lokaal ziekenhuis.

In Taiwan is geschokt gereageerd op de dodelijkste treincrash in tientallen jaren. „We vinden het heel erg. U moet sterk zijn”, zei Tsai tegen één van de ouders van een omgekomen meisje. „We zullen alles doen wat in onze macht ligt”, beloofde de president een andere persoon, die huilde tijdens een bezoek aan het ziekenhuis.

De passagierstrein ontspoorde zondag in het noordoosten van het land. Er vielen zeker achttien doden. Nog eens 187 mensen raakten gewond, onder wie de machinist. „We vragen hem wat er is gebeurd als zijn toestand zich stabiliseert”, zei het hoofd van de onderhoudseenheid van de spoorwegen. De ‘zwarte doos’ van de trein, waarop onder meer de snelheid wordt vastgelegd, is naar aanklagers gestuurd.

De autoriteiten hebben inmiddels ook bagage van slachtoffers uit het wrak gehaald. Mensen huilden terwijl ze tussen de beschadigde koffers zochten naar de spullen van familieleden.