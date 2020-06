Taiwan meldt schending luchtruim door Chinese jagers

Het Taiwanese ministerie van Defensie zegt dat enkele Chinese straaljagers van het type Su-30 korte tijd het luchtruim in het zuidwesten van Taiwan hebben geschonden. De Chinese vliegtuigen zijn gewaarschuwd en gesommeerd te vertrekken. Het is niet duidelijk hoe lang de schending heeft geduurd en hoeveel vliegtuigen waren betrokken.

Beide landen liggen al ruim 70 jaar met elkaar overhoop. China ziet Taiwan als een opstandige provincie. De voorzitter van het Chinese parlement Li Zanshu noemde vorige week militair ingrijpen in Taiwan een optie om te voorkomen dat Taiwan onafhankelijk wordt.

Taiwan, dat feitelijk sinds 1948 een onafhankelijk land is maar door weinigen als zodanig wordt erkend, was boos over die uitlatingen van China. In een verklaring staat dat de mensen in Taiwan niet voor dictatuur kiezen en niet zullen buigen voor geweld. Volgens Taiwan gaan de bedreigingen van Peking in tegen het internationale recht.