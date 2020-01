Taiwan kiest opnieuw voor anti-Chinese president

De China-kritische president Tsai Ing-wen blijft de komende vier jaar de leider van Taiwan. Zaterdag won ze de presidentsverkiezingen met ruim 57 procent van de stemmen. Daarmee laat ze Han Kuo-yu (ongeveer 39 procent) en James Soong (ruim 4 procent) achter zich. Taiwan heeft dus tegen nauwere banden met China gestemd.

Han-Kuo-yu, die meer pro-China is, heeft zijn verlies na het tellen van de stemmen toegegeven. „Ik heb president Tsai gebeld om haar te feliciteren”, zei hij. „Ze heeft een nieuw mandaat voor de komende vier jaar.” Volgens de Taiwanese verkiezingscommissie kreeg Tsai Ing-wen 7,7 miljoen stemmen, een record. Han Kuo-yu kon rekenen op 5,2 miljoen stemmen.

„Met name veel jongeren zijn zaterdag naar de stembus gegaan”, zegt iemand van een stembureau in de hoofdstad Taipei tegen de South China Morning Post. „Ook het goede weer heeft bijgedragen aan een relatief hoge opkomst.” Het precieze opkomstcijfer is nog onduidelijk.

Vermoedelijk hebben veel stemmers de huidige situatie in Hongkong meegenomen in hun stemkeuze. In deze speciale bestuurlijke regio van China gaan sinds april vorig jaar honderdduizenden mensen de straat op tegen de groeiende invloed van China. Toen Tsai Ing-wen in 2016 aan de macht kwam, verbrak China alle banden met Taiwan. Vele andere landen volgden en erkennen de onafhankelijke staat niet. Taiwanese stemmers lijken zich nu dus tegen China te verzetten.

Tsai Ing-wen heeft haar overwinning inmiddels zelf ook opgeëist. Ook zei ze dat Taiwan nooit zal samengaan met China zolang zij aan de macht is.