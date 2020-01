Taiwan eist correcte informatie China over coronavirus

Taiwan eist dat China juiste informatie deelt over het uitgebroken coronavirus. President Tsai Ing-wen vraagt bovendien de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om Taiwan niet uit te sluiten om politieke redenenen.

China erkent Taiwan niet als land, waardoor Taiwan door veel internationale organisaties wordt buitengesloten. Zo is Taiwan geen lid van de WHO. Tsai wil toch meepraten, omdat het coronavirus ook in dat land is geconstateerd.

„Het delen van informatie heeft ook voordelen voor de Chinezen. Wij vinden dat politiek minder belangrijk is dan zorgen voor de veiligheid van mensen”, aldus Tsai. „Taiwan staat aan het front van een globale epidemie en moet niet worden uitgesloten door de WHO.”

Het coronavirus is uitgebroken in de Chinese stad Wuhan. Woensdag werd het virus voor het eerst in Hongkong bij iemand vastgesteld. Ook in Thailand, Japan, Zuid-Korea en de Verenigde Staten is het virus gevonden.