Taiwan: Chinese vliegtuigen verjaagd tijdens bezoek minister VS

Het Taiwanese ministerie van Defensie meldt dat de luchtafweer Chinese gevechtsvliegtuigen heeft verjaagd. Die zouden mogelijk bij wijze van provocatie even te dichtbij hebben gevlogen boven de Straat van Taiwan, de wateren tussen China en Taiwan, tijdens het bezoek van een Amerikaanse minister aan Taipei. Taiwans luchtafweerraketten hebben de toestellen gevolgd en daarmee verjaagd, volgens het ministerie.

Tot grote ergernis van Peking is de Amerikaanse minister van Gezondheid, Alex Azar, zondagavond in Taiwan aangekomen. Hij vertrekt woensdag weer. Hij is de hoogste Amerikaanse functionaris in bijna veertig jaar die het eiland aandoet dat China als Chinees grondgebied claimt. Peking wil niet dat het feitelijk onafhankelijke Taiwan diplomatieke betrekkingen met andere landen heeft.

Azar bezoekt onder anderen de Taiwanese president Tsai Ing-Wen en de ministers van Gezondheid en van Buitenlandse Zaken van Taiwan. De Amerikaanse bewindsman zal ook een toespraak houden voor studenten. De VS hebben onder druk van China officieel geen diplomatieke betrekkingen met Taiwan, maar ze zijn wel de belangrijkste steunpilaar en wapenleverancier.

De reis van Azar is in het kader van de bestrijding van het coronavirus en meer samenwerking tussen de VS en Taiwan op het gebied van de volksgezondheid. Taiwan is volgens waarnemers succesvol in het bestrijden van het virus en Azar wil daar meer over te weten komen. Hij is bij aankomst ook op het virus getest. Taiwan telt 23 miljoen inwoners en er zijn volgens de laatste gegevens geen ernstig zieke coronapatiƫnten. Er zijn 477 besmettingen vastgesteld en er zijn nu nog 27 dragers van het uit China afkomstige virus. Het eiland telde slechts zeven sterfgevallen als gevolg van de epidemie.