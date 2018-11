Tachtig scholieren ontvoerd in Kameroen

Naar schatting tachtig leerlingen van een middelbare school in het westen van Kameroen zijn ontvoerd. De actie is opgeëist door gewapende separatisten van de Engelstalige minderheid in het Afrikaanse land.

Ook de directeur en twee medewerkers van de school zijn ontvoerd. De gouverneur van de provincie Nord-Ouest, Adolphe Lele L’Afrique, bevestigde het incident. De ontvoerders hebben geen losgeld geëist, maar wel de sluiting van de school van de ontvoerde kinderen, die ligt in de noordwestelijke stad Bamenda.

De ontvoering zou bedoeld zijn om chaos te creëren in het Engelstalige deel van het land. De meerderheid van de ongeveer 23 miljoen inwoners van de Centraal-Afrikaanse staat Kameroen spreekt Frans, slechts een minderheid nabij de grens met Nigeria is Engelstalig. Deze minderheid voelt zich al lang benadeeld door de Franstalige meerderheid. Het conflict is in 2017 geëscaleerd. De Engelstaligen streven inmiddels een eigen staat na.

De massaontvoering lijkt op de inval van de islamitische terroristische organisatie Boko Haram op een school in Nigeria in 2014, toen meer dan tweehonderd overwegend christelijke meisjes werden ontvoerd.