Syrische vluchteling Kurdi wil redder worden

Abdullah Kurdi, de vader van een Syrisch jongetje dat verdronken op een strand is gefotografeerd en symbolisch werd voor de vluchtelingencrisis van 2015, wil op een migrantenboot gaan werken. De 45-jarige Kurdi ging in 2015 met een gammel bootje de zee op en nam zijn vrouw en twee kleine kinderen mee op de gevaarlijke oversteek naar een Grieks eiland. De vrouw en de twee kinderen overleefden het niet. Een foto van het 3-jarige zoontje Alan die was verdronken en aangespoeld op een strand, schokte de wereld.

Een Duitse organisatie die zegt vluchtelingen uit zee te redden, Sea-Eye, heeft zijn boot de Alan Kurdi genoemd. De naar eigen zeggen nu in Iraaks Koerdistan wonende vader Abdullah wil graag op die boot gaan werken. Hij zei tegen de Italiaanse krant La Repubblica dat te willen doen zodra het kind is geboren dat zijn zwangere nieuwe vrouw verwacht.

Sea-Eye heeft bevestigd dat de organisatie in gesprek is met Kurdi en hem graag aan boord wil. De boot ligt momenteel in de haven van de Spaanse plaats Burriana en zou 12 oktober weer uitvaren, als er voldoende middelen voor een nieuwe tocht zijn.