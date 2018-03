Een van de belangrijkste rebellengroeperingen in de Syrische regio Oost-Ghouta, Jaish al-Islam, zegt een akkoord met Rusland te hebben bereikt over de evacuatie van gewonden uit het belegerde gebied. Rusland is een belangrijke militaire bondgenoot van de Syrische overheid.

De rebellen onderhandelden met Rusland via de Verenigde Naties. Het is onduidelijk wanneer en hoe de evacuatie plaatsvindt.