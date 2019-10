‘Syrische militairen gedood in grensgebied’

Zeker twee militairen van het Syrische regeringsleger zijn om het leven gekomen bij de strijd in de buurt van de Turkse grens. Daar ondersteunen troepen van de Syrische leider Bashar al-Assad de Syrisch-Koerdische milities die strijd leveren met het Turkse leger.

De dood van de militairen wordt gemeld door het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten. Hun positie bij de plaats Ain Issa zou zijn geraakt door een explosief. Het in Groot-Brittannië gevestigde Observatorium, dat zich baseert op lokale bronnen, spreekt over zware gevechten bij de strategische snelweg M4 in het gebied.

Troepen van Assad hebben inmiddels posities ingenomen in het gebied dat jarenlang in handen was van Syrische Koerden. Er zijn regeringstroepen naar plaatsen gestuurd als Manbij, Ain Issa en Tabqa. De Russische staatstelevisie bericht dat het Syrische leger ook basissen heeft overgenomen die voorheen werden gebruikt door Amerikaanse troepen. Die werkten met de Koerden samen in de strijd tegen terreurgroep IS.

Er zijn woensdag ook nog zware gevechten gaande bij de stad Ras al-Ain, dat aan de grens met Turkije ligt. Daar hebben Syrisch-Koerdische strijders tot dusver stand weten te houden. De Turkse strijdkrachten zouden de stad ’s nachts zwaar onder vuur hebben genomen en luchtaanvallen hebben uitgevoerd.

De Turkse president Erdogan riep de Syrisch-Koerdische strijders woensdag op het grensgebied te verlaten. „Ons voorstel is dat alle terroristen nu hun wapens, materieel en de rest neerleggen, al hun vallen ontmantelen en vertrekken uit de veilige zone die we hebben aangewezen”, zei hij. Dat is volgens hem de „snelste manier om het probleem in Syrië op te lossen”.