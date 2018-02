Syrische luchtafweer schiet F-16 Israël neer

Israël heeft aanvallen uitgevoerd op Iraanse doelen in Syrië. Daarbij is een F-16 gevechtsvliegtuig door de Syrische luchtafweer uit de lucht geschoten, meldt het Israëlische leger. De piloten konden tijdig het vliegtuig verlaten en zijn veilig. Volgens lokale media crashte de F-16 in het noorden van Israël.

Israël laat weten dat de aanvallen vergeldingsmaatregelen waren vanwege een drone die het Israëlische luchtruim was ingevlogen. ,,Een gevechtshelikopter heeft succesvol een Iraanse UAV (onbemand luchtvaartuig) onderschept dat gelanceerd was vanuit Syrië en Israël infiltreerde", aldus het leger in een verklaring.



De aanvallen waren onder meer gericht op de Iraanse basis waar de drone was opgestegen. In totaal zijn twaalf Syrische en Iraanse doelen in Syrië aangevallen, zegt het Israëlische leger.



Volgens Syrië was het een Israëlische daad van agressie. De staatstelevisie meldde dat de Syrische luchtmacht meerdere vliegtuigen heeft geraakt. Israël spreekt dat tegen.



De Syrische regering heeft Israël er herhaaldelijk van beschuldigd militaire plaatsen op zijn grondgebied aan te vallen. Israëlische functionarissen hebben gewaarschuwd dat ze Syrië niet zullen laten uitgroeien tot een Iraanse basis.



Israël heeft laten weten niet uit te zijn op een escalatie.