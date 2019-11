Syrische leger valt rebellen aan in Idlib

Bij een aanval van het Syrische regeringsleger in de provincie Idlib zijn zeker vijftien mensen om het leven gekomen, melden reddingswerkers. Idlib ligt in het noordwesten van Syrië en staat onder controle van rebellen van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF).

De regio is het laatste gebied dat nog in handen is van de rebellen. Het leger van president Bashar al-Assad valt dorpen in de regio Idlib aan met raketten. Vooral het dorp Kah werd veel geraakt. Daar is een deel van een vluchtelingenkamp in vlammen opgegaan. Ook een ziekenhuis is geraakt door raketten.