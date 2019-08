Syrische leger trekt Khan Sheikhoun binnen

Syrische regeringstroepen en hun bondgenoten zijn de strategisch belangrijke stad Khan Sheikhoun binnengetrokken. Dat gebeurde na zware luchtaanvallen en artilleriebeschietingen, meldt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten.

Bij de stad bevindt zich een belangrijke snelweg tussen Damascus en Aleppo. Het leger zou Khan Sheikhoun nog niet helemaal in handen hebben. Een bron uit het kamp van de rebellen zegt dat nog zware gevechten worden geleverd.

De stad in de provincie Idlib is sinds 2014 in handen van de opstandelingen en was in 2017 nog het doelwit van een dodelijke gifgasaanval.

In het gebied zou maandag ook een Turks militair konvooi zijn gebombardeerd. Dat was volgens Syrische media onderweg om opstandelingen te ondersteunen. Het Turkse ministerie van Defensie sprak dat tegen en zei dat het konvooi onderweg was naar een observatiepost.