Syrische leger herovert basis in Idlib

Het Syrische leger heeft een strategisch belangrijke verovering gedaan in het noordwesten van het land. Samen met bondgenoten wist het de luchtmachtbasis in de provincie Idlib te heroveren op de rebellen.

Volgens het Syrische Observatorium voor Mensenrechten gebeurde dat met luchtsteun van Russische toestellen. Het Syrische leger was eerder juist teruggedrongen door beschietingen door strijders van al-Qaeda en rebellen. De militanten hadden de basis Abu Dhuhur in Idlib in september 2015 in handen gekregen.

Idlib, dat grenst aan Turkije, is de laatste provincie in Syrië die nog bijna helemaal onder controle staat van rebellen. Met een offensief wist het leger deze maand een bruggenhoofd te vestigen.