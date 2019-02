Syrische kinderen dood in brand Canada

Alle zeven kinderen van een Syrisch vluchtelingengezin zijn in Canada om het leven gekomen door een brand. Een man en een vrouw overleefden volgens Canadese media de brand en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Waarschijnlijk gaat het om de ouders.

Het vuur woedde in de nacht van maandag op dinsdag in een woning in de plaats Halifax. Buren meldden dat ze een harde knal hadden gehoord en een vrouw hoorden schreeuwen en dat ze daarna de vlammen uit het huis zagen komen. De slachtoffers zouden tussen de drie maanden en 17 jaar oud zijn.