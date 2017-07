Syrisch Observatorium: IS-leider is dood

Na eerdere claims van Rusland en Iran heeft het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten dinsdag de dood van IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi gemeld. Het observatorium, dat een betrouwbare status heeft, maakte aan persbureau Reuters bekend dat het beschikt over „bevestigde informatie” over de dood van de leider.

De Irakees al-Baghdadi is al meerdere malen doodverklaard sinds hij in 2014 in een moskee in het Iraakse Mosul het kalifaat uitriep. Mosul werd zondag na een ruim acht maanden durende operatie bevrijd door het Iraakse leger.

Het Amerikaanse Pentagon kon de dood van de IS-leider dinsdag niet bevestigen.

Het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten probeert vanuit Groot-Brittannië mensenrechtenschendingen in Syrië in kaart te brengen door een beroep te doen op lokale activisten.