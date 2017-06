Syrisch legervliegtuig neergehaald bij Raqqa

De door de Verenigde Staten geleide coalitie heeft zondag een Syrisch legervliegtuig neergehaald dat bij Raqqa aanvallen uitvoerde op eenheden van de terreurgroep Islamitische Staat. Het Syrische leger heeft dit meegedeeld.

De piloot van het neergehaalde toestel wordt vermist, aldus een verklaring die op de staatstelevisie werd voorgelezen. Het leger sprak van een „flagrante aanval” en waarschuwde dat deze gevaarlijke gevolgen kan hebben voor de strijd tegen terreur.

Het Amerikaanse leger liet weten dat een Amerikaans toestel het Syrische vliegtuig had neergehaald. Het Syrische vliegtuig wierp volgens de Amerikanen bommen af in de buurt van stellingen van door de VS gesteunde strijders in Syrië.