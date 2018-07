Syrisch leger zet offensief in zuiden voort

Syrische regeringstroepen zetten hun offensief in het zuiden van het land voort, ondanks dreigementen van Islamitische Staat (IS) om burgers te vermoorden die de terreurgroep onlangs in het gebied gevangen heeft genomen. Syrische staatsmedia en het Syrische Observatorium voor Mensenrechten meldden maandag dat het regeringsleger aanvallen uitvoert op het gebied van de stad Yarmouk.

Dat gebied is in handen van IS. Strijders van die groep zijn in het defensief gedrongen in het gebied dat grenst aan Jordanië en aan de door Israël bezette Golan-hoogvlakte. Volgens het Syrische Observatorium voor Mensenrechten heeft het regeringsleger enkele door IS-gecontroleerde dorpen gebombardeerd. In het gebied zouden circa 4000 burgers zitten.

