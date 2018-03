„Syrisch leger verovert gebied in Oost-Ghouta”

Het Syrische leger heeft posities van de rebellen in de streek Oost-Ghouta, ten oosten van de hoofdstad Damascus, aangevallen. Daarbij heeft het naar eigen zeggen verschillende landbouwgronden en een zestal dorpen en stadjes ingenomen.

In een verklaring meldde het Syrische leger dat een „groot aantal terroristen” is gedood en dat een aantal van hun hoofdkwartieren, tunnels en vestingwerken zijn verwoest, evenals hun wapens.

Volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten zijn honderden mensen voor het geweld op de vlucht geslagen of hebben zich in ondergrondse schuilplaatsen verstopt. De regeringstroepen hebben volgens het observatorium in de afgelopen weken zo’n 10 procent van het gebied veroverd dat in handen was van rebellen, voornamelijk soennitische extremisten.

Een hulpkonvooi dat zondag naar het gebied zou gaan is gecanceld. Volgens een medewerker van de VN blijft het konvooi stand-by staan om de broodnodige hulp te leveren zodra de omstandigheden dat toelaten.

Volgens de Verenigde Naties zijn sinds 18 februari zeshonderd mensen tijdens lucht- en grondaanvallen in Oost-Goutha om het leven gekomen en zijn er 2000 gewond geraakt. Ook in Damascus zijn mensen gedood of gewond geraakt door aanvallen van jihadistische rebellen in Oost-Ghouta.