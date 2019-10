‘Syrisch leger valt stad Manbij binnen’

Syrische regeringstroepen zijn maandag de belangrijke Noord-Syrische stad Manbij binnengetrokken, zei staatsnieuwsagentschap SANA. Damascus had eerder troepen naar het noorden van het land gestuurd om het al dagenlang durende Turkse offensief te stoppen.

Een lokale functionaris in Manbij, dat onder controle staat van een militaire raad verbonden aan het Koerdische bestuur, bevestigde dat troepen „waren binnengekomen en ingezet op frontlinies”.

Het Syrische leger had vorig jaar op verzoek van Koerdische troepen een beperkt aantal militairen rond Manbij gestationeerd om het gebied te beschermen tegen een gevreesde Turkse aanval. Maar de jongste inzet is de belangrijkste van Damascus sinds deze zich in 2012 terugtrok uit de stad in de provincie Aleppo.