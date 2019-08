Syrisch leger neemt dorp in Idlib in

Het Syrische regeringsleger heeft zondag een dorp ingenomen aan de rand van de provincie Idlib, het laatste bolwerk van jihadisten en rebellen in het land. Het is de eerste landinname door het Syrische regime sinds het begin van een offensief, drie maanden geleden, op de door jihadisten gedomineerde enclave, meldt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten.

„De strijdkrachten van het regime hebben Al-Habeet, op het zuidelijke platteland van Idlib, bij dageraad ingenomen”, zei Rami Abdel Rahman, hoofd van het Observatorium. Volgens hem is Al-Habeet van strategisch belang voor de pro-Syrische strijdkrachten. Het wordt gezien als belangrijk opstapje naar Khan Sheikhun, een van de belangrijkste steden in Idlib.

De inname ging niet zonder slag of stoot. Volgens het Observatorium zijn sinds zaterdag 41 pro-regeringsstrijders en 56 strijders van de aan al-Qaeda-gelieerde militie Hayat Tahrir al-Sham (HTS) gedood.

Het gebied is sinds 2015 is het laatste grote bolwerk van verzet tegen het regime van president Bashar al-Assad en zijn bondgenoten. Het rebellengebied wordt gedomineerd door de HTS. De regio bevindt zich in een gedemilitariseerde bufferzone, die in september vorig jaar door Rusland en Turkije is ingesteld.

Syrië is samen met Rusland al sinds eind april bijna dagelijks bezig met het bombarderen van het gebied in het noordwesten van het land. Er zijn al zeker vierhonderd burgers omgekomen en honderdduizenden mensen zijn op de vlucht geslagen.

In Syrië woedt al sinds 2011 een burgeroorlog waardoor honderdduizenden mensen om het leven zijn gekomen en miljoenen burgers zijn ontheemd.