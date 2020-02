Syrisch leger herovert tiental dorpen in noordwest Aleppo

Troepen van het Syrische regime hebben zondag een tiental dorpen en kleine steden op de rebellen heroverd in het noordwesten van het land. Dat meldt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten.

Syrische staatsmedia melden dat de overheidstroepen nu het grootste deel van de provincie Aleppo op de rebellen hebben heroverd na een door de Russische luchtmacht gesteund groot offensief.

Volgens het observatorium hebben de troepen dertien dorpen en kleine steden ten noorden en noordwesten van de stad Aleppo in bezit genomen. Doel van het offensief is om de veiligheid in de tweede stad van Syrië, Aleppo, te versterken. De regering van president Bashar al-Assad heeft deze stad eind 2016 volledig heroverd op de opstandelingen, maar is nog steeds het doelwit van raketvuur.

Vorige week hebben de troepen van het regime de strategische snelweg M5, die de hoofdstad Damascus met Aleppo verbindt, onder controle gekregen. De weg is economisch gezien van vitaal belang voor de regering. Volgens het observatorium proberen de troepen van Assad een „veiligheidsgordel” rond de M5 te creëren en hebben ze vrijdag een belangrijke basis in beslag genomen die ze in 2012 net ten westen van Aleppo hebben verloren aan de rebellen.

Het door Rusland gesteunde offensief heeft volgens de Verenigde Naties de grootste golf van ontheemden in het negen jaar durende conflict in Syrië teweeggebracht. Ongeveer 800.000 mensen zijn sinds december op de vlucht. Sinds het begin van het conflict zijn meer dan 380.000 mensen gedood.