‘Syrisch leger heeft Manbij in handen’

Het leger van de Syrische president Bashar al-Assad heeft de stad Manbij en omliggende plaatsen helemaal in handen. Dat meldt het Russische ministerie van Defensie, dat volgens persbureau Tass laat weten dat de Russische militaire politie in het gebied patrouilleert aan de frontlinie tussen de Turkse en Syrische troepen.

De strategisch belangrijke stad Manbij ging tijdens de Syrische burgeroorlog meerdere keren in andere handen over. De door Koerden gedomineerde SDF-militie verdreef Islamitische Staat er in 2016. De SDF zoekt nu steun bij het regime van Assad vanwege de Turkse inval in het noordoosten. De Koerden voelen zich in de steek gelaten door de Verenigde Staten, waar ze nauw mee samenwerkten in de strijd tegen IS.

Moskou geeft militaire steun aan het regime van Assad, maar heeft ook een goede relatie met Turkije. Rusland zal een militaire confrontatie tussen Syrië en Turkije niet toestaan, zei de Russische Syrië-gezant Aleksandr Lavrentjev volgens media in zijn land.