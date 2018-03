„Syrisch leger controleert Oost-Ghouta”

Het Syrische leger heeft de controle terug over de meeste steden en dorpen in Oost-Ghouta. Dat heeft een woordvoerder zaterdag via de staatstelevisie bekendgemaakt. Alleen in de buitenwijken van Douma bieden „terroristen” nog verzet.

De troepen van president Assad hebben er volgens hem de afgelopen weken voor gezorgd dat de bevolking van Damascus weer met een gerust hart de straat op kan gaan. Vanuit het gebied dat tot voor kort in handen was van rebellengroeperingen werd de hoofdstad regelmatig beschoten met mortieren.

Ook de belangrijkste verbindingswegen van Damascus met de rest van Syrië zijn nu veilig verklaard.