Syrisch gevechtsvliegtuig neergehaald

Een Syrisch legervliegtuig is dinsdag neergehaald door rebellen in de provincie Hama, meldt de Syrische staats-tv. De piloot zou zijn gedood. Een groepering die zich Tahrir al-Sham noemt, zegt het toestel te hebben geraakt. Deze strijders hebben banden met de voormalige tak van al-Qaeda in Syrië.

Het Syrische leger en de luchtmacht hebben hun aanvallen in het gebied de laatste tijd opgevoerd, in de strijd tegen rebellen. Ze krijgen steun van Rusland.

Volgens hulpverleners zijn er in het geweld al tientallen burgers omgekomen. Dinsdag startte Rusland de vestiging van een permanente aanwezigheid op de militaire bases in het Syrische Tartus en Hmeimim, aldus persbureau RIA.