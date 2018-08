Syriërs keren terug naar belegerde stad Daraya

Twee jaar nadat de Syrische regering weer de dienst uitmaakt in Daraya keren duizenden Syriërs terug naar de voorstad van Damascus. Dat melden Syrische staatsmedia die foto’s tonen van grote groepen mensen die zich hebben verzameld voor beschadigde gebouwen. Ze staan op de foto met regeringsvlaggen en afbeeldingen van president Bashar al-Assad.

Ontheemde mensen keren terug nadat Daraya is „gezuiverd” van terroristen en overheidsdiensten weer in gebruik zijn, meldde de staatstelevisie.

Daraya was lange tijd een belangrijke uitvalbasis voor rebellen. Na jaren van belegering viel de voorstad in augustus 2016 in handen van de regeringstroepen. Strijders en burgers die niet in Daraya wilden blijven, mochten destijds per bus de stad verlaten.

De belegering begon al in 2012. Tijdens de laatste weken bestookte het leger Daraya steeds vaker met brandbommen en olievaten gevuld met explosieven die uit helikopters werden gegooid.