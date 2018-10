Syriër opgepakt na 7 maanden op vliegveld

Een Syriër die ruim een half jaar bivakkeerde op een luchthaven in Kuala Lumpur, is daar alsnog opgepakt door de politie. De autoriteiten willen de 36-jarige man terugsturen naar zijn thuisland, bericht de Maleisische krant The Star.

Hassan al-Kontar bevond zich al sinds maart op vliegveld KLIA2. Daar deed hij via sociale media verslag van zijn leven als vluchteling. De man wilde volgens de autoriteiten voorkomen dat hij zou worden ingelijfd door het Syrische leger en weigerde terug te keren naar Syrië.

De Maleisische autoriteiten zagen de aanwezigheid van Hassan maandenlang door de vingers, maar nu is de maat kennelijk alsnog vol. „Passagiers met boardingpassen in het boardinggedeelte worden geacht aan boord van hun vlucht te gaan”, zei het hoofd van de immigratiedienst. „Deze man deed dat niet. Hij bevond zich in een verboden zone, dus de autoriteiten moesten actie ondernemen.”

De man wordt na verhoor overgedragen aan de immigratiedienst. Die gaat met de Syrische ambassade overleggen over de uitzetting van de man.