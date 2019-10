‘Syrië weert zich tegen bezetting’

Syrië heeft via een onderminister van Buitenlandse Zaken gewaarschuwd dat het geen bezetting van het eigen territorium zal accepteren en het land zal verdedigen. Onderminister Faisal al-Makdad zei dit in de krant al-Watan en riep daarbij de Koerdische Syriërs op zich aan de kant van de regering te scharen. Het is de eerste keer dat iemand van het Syrische regime zich publiekelijk uitspreekt over het Turkse plan een strook land langs de grens in Syrië te bezetten.

Ankara wil Koerdische milities op afstand houden die volgens de regering in Ankara net als de Turks-Koerdische PKK uit terroristen bestaan. De Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), met als voornaamste bestanddeel de Koerdische YPG (Volksbeschermingseenheden), hebben met steun van vooral de VS de jihadisten van Islamitische Staat uit het noordoosten van Syrië verdreven. Koerdische milities beheersen nu bijna heel Syrië op de linkeroever van de rivier de Eufraat.