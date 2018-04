Syrië nodigt OPCW-onderzoekers uit

De Syrische regering heeft de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) uitgenodigd een team te sturen. Dat zou moeten onderzoeken of een aanval met chemische wapens is uitgevoerd in de stad Douma in Oost-Ghouta, berichten Syrische staatsmedia.

„Syrië wil graag samenwerken met de OPCW om de waarheid boven tafel te krijgen”, zei een bron binnen het Syrische ministerie van Buitenlandse Zaken tegen staatspersbureau SANA. De bron stelde dat „sommige westerse partijen” de beschuldigingen onder de aandacht brengen om hun „agressieve bedoelingen te rechtvaardigen”.

Ook Rusland, een bondgenoot van de Syrische regering, wil dat OPCW-onderzoekers ter plekke poolshoogte nemen. Minister Sergej Lavrov (Buitenlandse Zaken) zei dat zijn land dat zal voorstellen aan de VN-veiligheidsraad. Rusland is bereid zorg te dragen voor de veiligheid van de onderzoekers, zei de minister volgens persbureau TASS.