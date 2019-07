Syrië heeft een Amerikaan vrijgelaten na bemiddeling van Libanon. Dat hebben Libanese autoriteiten vrijdag bekendgemaakt. Ze vertelden niet om wie het ging maar wel dat het niet de in 2012 in Syrië verdwenen journalist Austin Tice is.

De vrijgelaten man zou inmiddels met zijn familie zijn herenigd. Sinds het begin van de oorlog in Syrië in 2011 worden diverse Amerikanen vastgehouden, ook door jihadistische organisatie als Islamitische Staat.