„Syrië herovert na jaren bolwerk jihadisten”

Een Syrische legerkolonel heeft gezegd dat de bevrijding van het belegerde Oost-Ghouta ophanden is. Hij zei dat de al jaren belegerde enclave „heel, heel snel weer door Syrië wordt omarmd”. Waarnemers die het front op internet weergeven, meldden woensdag dat het dorp Hammuriyah zich na onderhandelingen heeft overgegeven aan de aanstormende regeringstroepen. Noordelijker hadden die woensdag al Misraba veroverd.

Het zou betekenen dat de Syrische troepen in het hart van de door jihadisten gedomineerde enclave zijn doorgedrongen. Ze zouden die zo in twee of drie delen kunnen splitsen. Tussen de troepen aan de westelijke kant van de enclave en die aan de oostelijke kant ligt ter hoogte van Misraba volgens waarnemers nauwelijks anderhalve kilometer landbouwgrond met landmijnen.

Bij het begin van het Syrische offensief op 18 februari was het jihadistenbolwerk nog ruim 60 vierkante kilometer groot. Nu nog hooguit 30 vierkante kilometer. Rusland heeft de strijders aangeboden ze samen met hun familie naar een ander gebied onder controle van jihadisten en rebellen te brengen. Strijders in Oost-Aleppo namen dat aanbod in 2016 aan en ontruimden uiteindelijk daar hun bolwerk. De verschillende strijdgroepen in Oost-Ghouta lijken er niet op in te gaan.

Volgens Damascus en Moskou belemmeren ze burgers weg te gaan door routes die zijn bestemd voor evacuaties en hulp te beschieten. Zo zouden de soennitische extremisten er nog steeds een bevolking van mogelijk 400.000 mensen domineren en als menselijk schild gebruiken. Strijdgroep Jaish al-Islam deed dat enkele jaren geleden door gevangen burgers in kooien rond te rijden.