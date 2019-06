„Syrië haalt Israëlische raketten neer”

De Syrische luchtverdediging heeft woensdagochtend een aantal Israëlische raketten neergehaald, die waren gericht op het zuiden van het land, meldde het Syrische persagentschap SANA.

De aanval werd gelanceerd rond 02.00 uur lokale tijd tegen de Tall al-Hara-sector in de buurt van de Golanhoogte, aldus SANA. Er zouden geen slachtoffers zijn gevallen. Het staatspersbureau gaf niet aan wat het doel was van de aanval.

SANA beschuldigde Israël ook van het voeren van een „elektronische oorlog” en het „storen” van de Syrische radar.

Israël heeft sinds het begin van de Syrische burgeroorlog in 2011 honderden luchtaanvallen uitgevoerd in Syrië. Die waren gericht tegen strijders die loyaal zijn aan president Bashar al-Assad en de bondgenoten van het regime, Iran en Hezbollah. Israël zegt dat het vastbesloten is te voorkomen dat zijn aartsvijand Iran zich militair verschanst in Syrië.