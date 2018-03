Syrië eist vertrek Turken uit Afrin

Damascus heeft maandag het vertrek van Turkse militairen uit Afrin geëist, nadat die in het weekeinde de grootste stad in de regio hadden veroverd op Syrisch-Koerdische strijdkrachten. „De mededeling van de Turkse regeringsleider dat zijn invasietroepen Afrin controleren is onwettig”, schreef het Syrische ministerie van Buitenlandse Zaken in een brief aan de Verenigde Naties. „Syrië wil dat de eenheden die zijn binnengevallen zich onmiddellijk terugtrekken uit de gebieden die ze bezet hebben.”

Eerder op de dag liet de Turkse president Erdogan weten dat hij in het noorden van Syrië, te beginnen in Manbij, doorgaat met het verdrijven van de „terroristen” van de YPG. Hij beschouwt deze Koerdische militie als een verlengstuk van de verboden Turkse PKK. Erdogans vicepremier Bekir Bozdag had toen net beloofd dat de Turkse soldaten Afrin zouden verlaten om het gebied terug te geven aan de „echte eigenaren”.