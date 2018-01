Syrië-congres wil constitutioneel comité

Tijdens de vredesconferentie voor Syrië, die op initiatief van de Russen werd gehouden in Sotsji, is een akkoord bereikt over de vorming van een constitutioneel comité. Deze gaat in Genève werken aan vernieuwing van de Syrische grondwet. Dat tekende persbureau TASS op uit de mond van Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov.

De commissie zal ook vertegenwoordigers tellen van de groeperingen die nu ontbraken in het Russische oord aan de Zwarte Zee. Daaronder de leiders van de grootste Syrische rebellenbewegingen. Afgevaardigden van westerse landen bleven weg omdat ze vonden dat de Syrische regering niet serieus meedeed.

VN-afgezant Staffan de Mistura was wel van de partij. Hij sprak van moeizaam overleg. De bijeenkomst werd een aantal keren onderbroken door protest tegen de aanhoudende beschietingen in Syrië. Die maken veel burgerslachtoffers.